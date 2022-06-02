جدول المقابلات الودّية للمنتخب المحلّي

كشف الاتحاد الجزائري لِكرة القدم مساء الخميس، عن جدول مقابلات المنتخب الوطني المحلّي، في دورة دولية رباعية داخل القواعد.

وهكذا يتبارى لاعبو الناخب الوطني مجيد بوقرة مع منافسيهم من النيجر، في الـ 6 من جوان الحالي. ثم يُواجهون الكونغو الديموقراطية بعد ثلاثة أيّام من ذلك، ويُسدلون الستار أمام السنيغال في الـ 13 من الشهر ذاته.

وتُجرى كلّ المقابلات عل الساعة الثامنة والنصف مساءً، بِملعب “5 جويلية 1962”.

وفضلا عن المنشأة الرياضية العاصمية المذكورة، خصّصت “الفاف” ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة ميدانا آخر، لِثلاث مقابلات من عمر هذه الدورة الودّية.

وإذا كانت الجزائر تستعدّ لِاحتضان بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، ما بين جانفي وفيفري 2023. فإن منتخبات الكونغو الديموقراطية والسنيغال والنيجر تتأهّب لِخوض التصفيات، انطلاقا من جويلية المقبل.

وقبل ذلك، يُقيم المنتخب الوطني المحلّي هذه الأيّام، تربّصا بِمدينة مستغانم.