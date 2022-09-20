جدول المقابلات الودّية لِمُنافسي “الخضر”

لقطة من مباراة الجزائر وأغندا في الـ 4 من جوان 2022.

على غرار المنتخب الوطني الجزائري، يلعب مُنافسوه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، مقابلات ودّية في أواخر شهر سبتمبر الحالي.

وإذا كان “الخضر” سيُواجهون غينيا كوناكري ونيجيريا مساءَي الـ 23 والـ 27 من سبتمبر الحالي. فإن منافسيهم منتخبات النيجر وأوغندا وتنزانيا ستلعب مواجهات تحضيرية، وفقا لِما يلي:

منتخب النيجر:

يلعب مقابلتَين ودّيتَين بِمصر، أمام منتخب هذا البلد في الـ 23 من سبتمبر الحالي، وضد ليبيريا يومَين من بعد.

منتخبا أوغندا وتنزانيا:

يُشاركان في دورة دولية ودّية بِليبيا، حيث تلعب أوغندا أمام منتخبَي ليبيا وتنزانيا في الـ 21 والـ 24 من سبتمبر الحالي. وتتبارى تنزانيا مع ليبيا في الـ 27 من الشهر ذاته.

ويبقى التساؤل قائما بِشأن قبول اتحادَي الكرة في أوغندا وتنزانيا بِتنظيم مباراة ودّية لِمنتخبَي بلدَيهما، رغم تنافسهما ضمن فوج واحد في تصفيات “كان” 2024!

وبِخصوص الجولات الأربع المتبقية من عمر تصفيات “كان” 2024، يتبارى رجال الناخب الوطني جمال بلماضي مرّتَين مع النيجر في أواخر مارس 2023. ثم يُواجهون المضيف الأوغندي بعد ذلك في شهر جوان، ويُسدلون الستار بِاللّعب مع الزائر التنزاني في سبتمبر من العام المقبل.