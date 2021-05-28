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رياضة

جدول لِمقابلات محرز ضد تشيلسي

علي بهلولي
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جدول لِمقابلات محرز ضد تشيلسي
محرز يهزّ شباك تشيلسي لِمصلحة ليستر سيتي

يستعدّ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي، لِخوض مواجهة تاريخية أمام نادي تشيلسي، مساء هذا السبت.

وتُجرى هذه المباراة بِمدينة بورتو البرتغالية، لِحساب نهائي رابطة أبطال أوروبا. تحت إدارة تحكيم من إسبانيا.

وقبل هذه المباراة الواعدة بِالإثارة والتشويق وأيضا “السوسبانس”، نستعرض مواجهات الجناح رياض محرز أمام فريق تشيلسي الإنجليزي.

أوّلا: في صفوف ليستر سيتي:

1- في موسم 2014-2015، وفي البطولة الإنجليزية: تشيلسي 2-0 ليستر سيتي. محرز لعب أساسيا وخرج في د68/ ثم 1-3 لِمصلحة تشيلسي. محرز دخل في د77.

2- في موسم 2015-2016، وفي البطولة الإنجليزية: ليستر سيتي 2-1 تشيلسي. محرز لعب أساسيا وسجّل هدفا وخرج في د82/ ثم تعادل الفريقان 1-1. محرز لعب أساسيا وخرج في د80.

3- في موسم 2016-2017، وفي البطولة الإنجليزية: تشيلسي 3-0 ليستر سيتي. محرز بقي احتياطيا/ ثم 0-3 مرّة أخرى لِمصلحة تشيلسي. محرز غاب عن المواجهة/ + الدور الـ 16 لِكأس الرابطة الإنجليزية : 2-4 لِمصلحة تشيلسي. محرز بقي احتياطيا.

4- في موسم 2017-2018، وفي البطولة الإنجليزية: ليستر سيتي 1-2 تشيلسي. محرز لعب كامل أطوار المباراة/ ثم تعادل الفريقان سلبا. محرز لعب كلّ أطوار المباراة/ + ربع نهائي كأس إنجلترا: ليستر سيتي 1-2 تشيلسي. محرز لعب كامل أطوار المباراة.

ثانيا: في صفوف مانشستر سيتي:

5- في موسم 2018-2019، وفي البطولة الإنجليزية: تشيلسي 2-0 مانشستر سيتي. محرز لعب أساسيا وخرج في د84/ ثم 6-0 لِمصلحة مانشستر سيتي. محرز دخل في د68/ + الكأس الإنجليزية الممتازة: فوز مانشستر سيتي بـ 2-0. محرز لعب أساسيا وخرج في د68/ + نهائي كأس الرابطة:  تعادل سلبي مع فوز مانشستر سيتي بِواقع ركلات الترجيح 4-3. محرز بقي احتياطيا.

6- في موسم 2019-2020، وفي البطولة الإنجليزية: مانشستر سيتي 2-1 تشيلسي. محرز لعب كل أطوار المباراة وسجّل هدفا/ ثم 1-2 لِمصلحة تشيلسي. محرز لعب كامل أطوار المباراة.

7- في موسم 2020-2021، وفي البطولة الإنجليزية: تشيلسي 1-3 مانشستر سيتي. محرز دخل في د86/ ثم مانشستر سيتي 1-2 تشيلسي. محرز بقي احتياطيا/ + نصف نهائي كأس إنجلترا: تشيلسي 1-0 مانشستر سيتي. محرز بقي احتياطيا.

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