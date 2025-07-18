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رياضة

جدول معاينة ملاعب أندية القسم الثاني

الشروق الرياضي
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جدول معاينة ملاعب أندية القسم الثاني
ملعب "20 أوت 1955" بِالعناصر معقل فريق نصر حسين داي.

ضبطت رابطة كرة القدم لِقسم الهواة، تواريخ معاينة ملاعب أندية القسم الثاني استعدادا للموسم الجديد.

وتنطلق بطولة القسم الثاني بِفوجَيها “وسط- شرق” و”سط- غرب”، في مطلع سبتمبر المقبل.

وستزور لجنة معاينة الملاعب هذه المنشآت الرياضية الرياضية، في فترة ما بين الـ 23 والـ 28 من جويلية الحالي.

ويُمكن للجنة عدم منح الاعتماد إذا كانت المنشأة الرياضية لا تستجيب للمقاييس المعمول بها، وبِالتالي يُجْبَرُ النادي على اختيار ميدان آخر.

وأشارت رابطة الرئيس أحمد خرشي إلى أن هذه الزيارة للملاعب هي الثانية من نوعها، والتي ستكون على النحو التالي (إضغط هنا).

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