جدول مقابلات أشبال “الخضر” في البطولة العربية

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأربعاء، عن ملعبَي البطولة العربية لِفئة أقلّ من 17 سنة. وأيضا جدول مقابلات دور المجموعات.

وتحتضن الجزائر هذه المنافسة الإقليمية الخاصّة بِصنف أشبال كرة القدم، في فترة ما بين الـ 23 من أوت الحالي والـ 8 من سبتمبر المقبل.

واستقرّت “الفاف” بِالتنسق مع الاتحاد العربي لكرة القدم، على ملعبَي “عبد الكريم كروم” بِبلدية السيق (ولاية معسكر)، و”محمد بن سعيد” بِمستغانم. وهما منشأتان رياضيتان بِعشب طبيعي، تتّسع كلّ واحدة منهما لِنحو 20 ألف مُتفرّج.

وبِخصوص جدول مقابلات فوج المنتخب الوطني أشبال، فقد تشكّل على النّحو التالي:

الجولة الأولى: في الـ 23 من أوت 2022.

ملعب السيق: الجزائر – فلسطين (سا: 17.00).

ملعب مستغانم: الإمارات – السودان (سا: 17.00).

الجولة الثانية: في الـ 26 من أوت 2022.

ملعب السيق: فلسطين – الإمارات (سا: 20.00).

ملعب مستغانم: الجزائر – السودان (سا: 20.00).

الجولة الثالثة: في الـ 29 من أوت 2022.

ملعب السيق: الجزائر – الإمارات (سا: 17.00).

ملعب مستغانم: فلسطين – السودان (سا: 17.00).

وبعد إسدال ستار دور المجموعات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور نصف النهائي.

وتبدأ وفود المنتخبات العربية أشبال لِكرة القدم في القدوم إلى الجزائر، بِتاريخ الـ 20 من أوت الحالي.

وقبل ذلك بِيومَين، يسبقهم مسؤولو لجنة التنظيم، التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم.

وتستعدّ الجزائر لِتنظيم البطولة العربية لِفئة أقلّ من 17 سنة، في الفترة المُمتدّة ما بين الـ 23 من أوت الحالي والـ 8 من سبتمبر المقبل. بِمشاركة 16 منتخبا.

وعقد الأمين العام لـ “الفاف” منير دبيشي، الأحد، اجتماعا له صلة بِالتحضير لِهذه المنافسة، حضره بعض مسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتمحورت نقاشات الاجتماع حول مسائل مُتعلّقة بِالملاعب، ومراكز التدريب، ومقرّات الإقامة، وأمور أخرى.