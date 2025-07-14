جدول مقابلات إناث “الخضر” في البطولة الإفريقية تشكّل

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري إناث لِكرة القدم سهرة الإثنين، على منافسه في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لِهذه الفئة، نسخة بلاد مراكش 2025.

واتّضحت الرّؤية لِإناث “الخضر”، بعد انتهاء دور المجموعات، وإقامة الجولة الثالثة والأخيرة عن الفوج الثالث.

وهكذا ستُواجه لاعبات المدرب الوطني الجزائري فريد بن ستيتي، نظيرتهن من غانا في محطة ربع النهائي.

وسجّلت زميلات المهاجمة نعيمة بوهني فوزا في الفوج الثاني، مقابل الاكتفاء بِتعادلَين في دور المجموعات، فتموقع المنتخب الوطني إناث في الرتبة الثانية. في حين أحرزت غانا فوزا وتعادلت مرّة واحدة وخسرت في آخر مواجهة، فشغلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

وتشكّلت لقاءات بقية منافسة “الكان” النّسوي 2025 على النحو التالي:

الدور ربع النهائي:

في الـ 18 من جويلية 2025:

1- نيجيريا – زامبيا

2- المغرب – مالي

في الـ 19 من جويلية 2025:

3- الجزائر – غانا

4- جنوب إفريقيا – السنيغال

الدور نصف النهائي:

في الـ 22 من جويلية 2025:

الفائز من المباراة (2) – الفائز من المباراة (3)

الفائز من المباراة (1) – الفائز من المباراة (4)

المباراة الترتيبية: في الـ 25 من جويلية 2025.

المباراة النهائية: في الـ 26 من جويلية 2026.