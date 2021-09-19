جدول مقابلات الأندية الجزائرية في المنافستَين الإفريقيتَين

تشكّل جدول مقابلات الأندية الجزائرية في الدور الثاني من عمر رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”، بِصفة نهائية سهرة الأحد.

ومعلوم أن شباب بلوزداد ووفاق سطيف يُشاركان في رابطة الأبطال، ويخوض فريقا شبيبتَي القبائل والساورة كأس “الكاف”.

وهكذا وفي الدور الثاني من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا، يُواجه شباب بلوزداد نادي أسيك ميموزا الإيفواري. ويلعب وفاق سطيف مع فريق نواديبو الموريتاني.

وفي الدور ذاته من عمر منافسة كأس “الكاف”، تتبارى شبيبة القبائل مع نادي الجيش الملكي المغربي. وتُواجه شبيبة الساورة فريق كونكورد الموريتاني.

وتُجرى لقاءات الذهاب في الـ 15 والـ 16 من أكتوبر المقبل، وتُقام مواجهات الإياب في الـ 22 والـ 23 من الشهر ذاته.

وتستفيد الأندية الجزائرية الأربعة من خوض مقابلات العودة بِأرض الوطن.