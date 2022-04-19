جدول مقابلات الجزائر في التصفيات الإفريقية

ضبطت “الكاف” مساء الثلاثاء، جدول مقابلات فوج المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ومعلوم أن قرعة التصفيات أوقعت “الخضر” في فوج سادس، يضمّ منتخبات أوغندا والنيجر وتنزانيا.

وتشكّلت لائحة المقابلات على النّحو التالي، مع تنظيم المقابلات بِملاعب المنتخبات المذكورة أوّلا:

الجولة الأولى: ما بين الـ 30 من ماي والـ 14 من جوان 2022:

الجزائر – أوغندا

النيجر – تنزانيا

الجولة الثانية: ما بين الـ 30 من ماي والـ 14 من جوان 2022:

تنزانيا – الجزائر

أوغندا – النيجر

الجولة الثالثة: ما بين الـ 19 والـ 27 من سبتمبر 2022:

الجزائر – النيجر

أوغندا – تنزانيا

الجولة الرابعة: ما بين الـ 19 والـ 27 من سبتمبر 2022:

النيجر – الجزائر

تنزانيا – أوغندا

الجولة الخامسة: ما بين الـ 20 والـ 28 من مارس 2023:

أوغندا – الجزائر

تنزانيا – النيجر

الجولة السادسة: ما بين الـ 20 والـ 28 من مارس 2023:

الجزائر – تنزانيا

النيجر – أوغندا

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بِكوت ديفوار.