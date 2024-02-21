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رياضة

جدول مقابلات “الخضر” لِكرة اليد في تصفيات الأولمبياد

الشروق الرياضي
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جدول مقابلات “الخضر” لِكرة اليد في تصفيات الأولمبياد
ح.م

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد على جدول مقابلاته، في البطولة التصفوية المُؤهّلة للأولمبياد.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس الألعاب الأولمبية، في فترة ما بين جويلية وأوت المقبلَين.

ويلعب رجال المدرب الوطني فاروق دهيلي ضدّ كلّ من ألمانيا والنّمسا وكرواتيا.

وتُقام الدورة التصفوية بِمدينة هانوفر الألمانية، ما بين الـ 14 والـ 17 من مارس المقبل. على أن يتأهّل الرّائد والوصيف للأولمبياد.

ويُوضّح الجدول المُدرج أدناه مقابلات المنتخب الوطني نائب بطل إفريقيا، عِلما أن التوقيت هو نفسه الخاص بِالجزائر.

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