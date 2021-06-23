جدول مقابلات بطولة أوروبا مِن الدور الثاني إلى النهائي

اتّضحت الرّؤية سهرة الأربعاء، بِشأن ما تبقى من منافسة بطولة أمم أوروبا، وبِالضبط ما بين الدور الثاني والمباراة النهائية.

وتقترح محطّة ثمن نهائي “أورو 2020” باقة من المقابلات الواعدة بِالإثارة والتشويق و”السوسبانس”، على غرار إنجلترا مع ألمانيا، وبلجيكا مع البرتغال، وإسبانيا مع كرواتيا.

وتشكّل جدول مقابلات الدور ثمن النهائي بِالتوقيت الجزائري، كالتالي:

الـ 26 من جوان الحالي:

1- بِالعاصمة الهولندية أمستردام: بلاد الغال – الدانمارك. سا: 17.00.

2- بِالعاصمة البريطانية لندن (ملعب “ويمبلي”): إيطاليا – النمسا. سا: 20.00.

الـ 27 من جوان الحالي:

3- بِالعاصمة المجرية بودابيست: هولندا – جمهورية التشيك. سا: 17.00.

4- بِمدينة إشبيلية الإسبانية: بلجيكا – البرتغال. سا: 20.00.

الـ 28 من جوان الحالي:

5- بِالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن: كرواتيا – إسبانيا. سا: 17.00.

6- بِالعاصمة المجرية بودابيست: فرنسا – سويسرا. سا: 20.00.

الـ 29 من جوان الحالي:

7- بِالعاصمة البريطانية لندن (ملعب “ويمبلي”): إنجلترا – ألمانيا. سا: 17.00.

8- بِمدينة غلاسكو الأسكتلندية: السويد – أوكرانيا. سا: 20.00.

لائحة مقابلات الدور ربع النهائي بِالتوقيت الجزائري:

الـ 2 من جويلية المقبل:

9- بِمدينة سانت بطرسبورغ الروسية: الفائز من المباراة (6) – الفائز من المباراة (5). سا: 17.00.

10- بِمدينة ميونيخ الألمانية: الفائز من المباراة (4) – الفائز من المباراة (2). سا: 20.00.

الـ 3 من جويلية المقبل:

11- بِمدينة باكو عاصمة أذريبجان: الفائز من المباراة (3) – الفائز من المباراة (1). سا: 17.00.

12- بِالعاصمة الإيطالية روما: الفائز من المباراة (8) – الفائز من المباراة (7). سا: 20.00.

جدول مقابلتَي الدور نصف النهائي بِالتوقيت الجزائري:

الـ 6 من جويلية المقبل:

بِالعاصمة البريطانية لندن (ملعب “ويمبلي”): الفائز من المباراة (10) – الفائز من المباراة (9). سا: 20.00.

الـ 7 من جويلية المقبل:

بِالعاصمة البريطانية لندن (ملعب “ويمبلي”): الفائز من المباراة (12) – الفائز من المباراة (11). سا: 20.00.

المباراة النهائية بِالتوقيت الجزائري:

ملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن، في الـ 11 من جويلية المقبل على الساعة الثامنة مساءً.