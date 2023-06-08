جدول مقابلات بلوزداد في كأس العرب يتحدّد

تعرّف فريق شباب بلوزداد مساء الخميس على آخر منافس له، في مسابقة كأس العرب للأندية البطلة.

وتمثّل اسم النادي الأخير في فريق الكويت الكويتي، الذي اجتاز في الدور التصفوي الثاني عقبة نادي نواديبو الموريتاني. عِلما أن مُمثّل الكرة الجزائرية كان مُعفى من الدورَين الأوّل والثاني.

وخسر الكويت الكويتي خارح القواعد أمام نواديبو الموريتاني بِنتيجة (1-2)، وفاز بِميدانه إيابا مساء الخميس بِحصّة (1-0). فتأهّل بِقاعدة الهدف المُسجّل بعيدا عن الدّيار.

وهكذا سيلعب فريق شباب بلوزداد دور المجموعات لِكأس العرب للأندية، في ثلاث جولات (وليس ستّ)، انطلاقا من الـ 20 من جويلية المقبل، على النّحو التالي، مع تنظيم المقابلات بِملاعب الفرق المذكورة في الأوّل:

الجولة الأولى:

شباب بلوزداد – الرّجاء المغربي.

الكويت الكويتي – الوحدة الإماراتي.

الجولة الثانية:

الوحدة الإماراتي – شباب بلوزداد

الرّجاء المغربي – الكويت الكويتي.

الجولة الثالثة:

شباب بلوزداد – الكويت الكويتي

الوحدة الإماراتي – الرّجاء المغربي.

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج لِربع النّهائي، فيما رصد الاتحاد العربي لِكرة القدم جوائز مالية معتبرة للمشاركين، حيث ينال الفريق الفائز بِالكأس مبلغ 6 ملايين دولار (نحو 82 مليار سنتيم).