جدول مقابلات ربع ونصف نهائيَي “كان” الأشبال

اتّضحت الرّؤية سهرة الأحد، بِشأن مقابلات ربع ونصف نهائيَي كأس إفريقيا لِصنف الأشبال لِكرة القدم، نسخة الجزائر 2023.

جاء ذلك بعد إجراء آخر مباراة من دور المجموعات، حيث فاز أشبال بوركينا فاسو بِنتيجة (2-1) على نظرائهم من الكاميرون.

واللافت أن الكاميرون أُقصيت من الدور الأوّل، بعدما تذيّلت لائحة ترتيب الفوج الثالث بِلا شيء. وهي التي أحرزت آخر كأس إفريقيا للأشبال، طبعة تنزانيا 2019.

وتشكّل جدول المقابلات كالتّالي:

الدور ربع النّهائي:

الـ 10 من ماي 2023:

1- السنيغال – جنوب إفريقيا / ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، على الساعة الخامسة مساءً.

2- الجزائر – المغرب / ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، على الساعة الثامنة ليلا.

الـ 11 من ماي 2023:

3- مالي – الكونغو برازافيل / ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، على الساعة الخامسة مساءً.

4- نيجيريا – بوركينا فاسو / ملعب براقي، على الساعة الثامنة ليلا.

الدور نصف النّهائي:

الـ 14 من ماي 2023:

الفائز من المباراة (1) – الفائز من المباراة (4) / ملعب قسنطينة، على الساعة الخامسة مساءً.

الفائز من المباراة (2) – الفائز من المباراة (3) / ملعب عنابة، على الساعة الثامنة ليلا.

المباراة الترتيبية:

تُجرى بِملعب عنابة، في الـ 18 من ماي الحالي على الساعة الثامنة ليلا.

المباراة النّهائية:

تُقام بِملعب براقي، في الـ 19 من ماي الحالي، على الساعة الثامنة ليلا.