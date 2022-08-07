جدول مقابلات وميدان المنتخب الأولمبي في ألعاب التضامن الإسلامي

يُواجه المنتخب الأولمبي الجزائري لِكرة القدم في ألعاب التضامن الإسلامي، فرق تركيا والسنيغال والكاميرون.

وتنطلق ألعاب التضامن الإسلامي بِمدينة قونية التركية هذا الثلاثاء، ويُسدل الستار في الـ 18 من شهر أوت الحالي.

وتشكّل جدول مقابلات لاعبي الناخب الوطني نور الدين ولد علي، على النّحو التالي:

الجولة الأولى: في الـ 8 من أوت الحالي، على الساعة الواحدة والنصف ظهرا محلّيا (الـ 11 والنصف صباحا بِالتوقيت الجزائري):

الجزائر – الكاميرون.

الجولة الثانية: في الـ 10 من أوت الحالي، على الساعة الخامسة عصرا محلّيا (الثالثة بعد الظهر بِالتوقيت الجزائري):

الجزائر – السنيغال

الجولة الثالثة: في الـ 12 من أوت الحالي، على الساعة الخامسة عصرا محلّيا (الثالثة بعد الظهر بِالتوقيت الجزائري):

الجزائر – تركيا

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور نصف النهائي.

وبِخصوص مسرح مقابلات المنتخب الوطني الأولى، فيتمثّل في ميدان “15 جويلية”، وهو ملعب صغير لكن يكسو أرضيته عشب طبيعي، وتتّسع مُدرّجاته لِنحو 1500 متفرّج. كما تُظهره الصورة المُرفقة أدناه.

بقيت الإشارة، إلى أن بعض المنافسات مثل كرة القدم تنطلق قبل حفل الافتتاح.

هذا وكان الناخب الوطني نور الدين ولد علي قد وجّه الدّعوة إلى 23 لاعبا، لِتعزيز صفوف الفريق الأولمبي.

وسيُشارك المنتخب الوطني الجزائري لِفئة أقلّ من 23 سنة، في ألعاب التضامن الإسلامي.

وضمّت القائمة لاعبَين ينشطان خارج الوطن، وهما المدافعان: نعيم العيدوني من فريق كليرمون فوت الفرنسي، وتوفيق شريفي من النادي الإفريقي التونسي.

وشدّ المنتخب الوطني الأولمبي الرّحال جوّا نحو مدينة قونية التركية، في ساعة متأخّرة من سهرة الجمعة .

وأقعت القرعة أولمبيو “الخضر” في فوج يضمّ فرق تركيا والسنيغال والكاميرون. على أن يتأهّل الرّائد والوصيف للدور نصف النهائي.

وتنطلق هذه التظاهرة الرياضية بِتركيا، الثلاثاء المقبل.

وقبل ذلك، كان زملاء المدافع شمس الدين بكوش قد لعبوا مقابلتَين ودّيتَين: خسروا أمام اتحاد العاصمة (0-2)، بِملعب “عمر حمادي” بِبولوغين السبت الماضي. وتعادلوا (1-1) مع شبيبة الساورة، بِالملعب البلدي لِبراقي مساء الثلاثاء.