جديد آدم الوناس

عاد اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس إلى إيطاليا حيث يرتدي زيّ نادي نابولي، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وسيخضع آدم الوناس لِفحص طبي في عيادة نادي نابولي، بعد إصابته بِفيروس “كورونا”، ثم متاعب على مستوى القلب. الأمر الذي كان قد أجبره على الاكتفاء بِحضور البطولة الإفريقية في صفوف “الخضر”، دون خوض مقابلاتها.

وبرمجت إدارة نادي نابولي لقاءً مع آدم الوناس ومُمثّلي أعماله، يُعقد في المستقبل القريب، من أجل تجديد العقد. كما ذكرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الخميس.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ولا يُمانع آدم الوناس في تمديد العقد، شريطة أن يمنحه المدرب لوتشانو سباليتي فرص اللعب التي تُناسب قدراته الفنية. وفقا للمصدر ذاته، الذي توقّع أن يكون الدولي الجزائري خير خلف للنجم وصانع الألعاب لورينتسو أنسيني، الذي ترك فريق نابولي في الـ 8 من جانفي الحالي، وانتقل إلى نادي تورنتو الكندي.