-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

جديد آدم الوناس

علي بهلولي
  • 375
  • 0
جديد آدم الوناس

عاد اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس إلى إيطاليا حيث يرتدي زيّ نادي نابولي، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وسيخضع آدم الوناس لِفحص طبي في عيادة نادي نابولي، بعد إصابته بِفيروس “كورونا”، ثم متاعب على مستوى القلب. الأمر الذي كان قد أجبره على الاكتفاء بِحضور البطولة الإفريقية في صفوف “الخضر”، دون خوض مقابلاتها.

وبرمجت إدارة نادي نابولي لقاءً مع آدم الوناس ومُمثّلي أعماله، يُعقد في المستقبل القريب، من أجل تجديد العقد. كما ذكرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الخميس.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ولا يُمانع آدم الوناس في تمديد العقد، شريطة أن يمنحه المدرب لوتشانو سباليتي فرص اللعب التي تُناسب قدراته الفنية. وفقا للمصدر ذاته، الذي توقّع أن يكون الدولي الجزائري خير خلف للنجم وصانع الألعاب لورينتسو أنسيني، الذي ترك فريق نابولي في الـ 8 من جانفي الحالي، وانتقل إلى نادي تورنتو الكندي.

مقالات ذات صلة
بعد اتهام الكاميرون بالتلاعب بتحاليل كورونا.. إيتو يرد

بعد اتهام الكاميرون بالتلاعب بتحاليل كورونا.. إيتو يرد

الخضر يخسرون مقابلته الأولى بالغياب بسبب “كوفيد 19”

الخضر يخسرون مقابلته الأولى بالغياب بسبب “كوفيد 19”

شتال يشارك التدريبات مع الكاظمة الكويتي

شتال يشارك التدريبات مع الكاظمة الكويتي

المساكني: لا نبخل على تونس بنقطة عرق

المساكني: لا نبخل على تونس بنقطة عرق

الجزائريون يتضامنون مع بلماضي ويأملون في تأشيرة المونديال 

الجزائريون يتضامنون مع بلماضي ويأملون في تأشيرة المونديال 

“الأخطاء السبعة” التي على “الخضر” تصحيحها قبل موقعتي الكاميرون

“الأخطاء السبعة” التي على “الخضر” تصحيحها قبل موقعتي الكاميرون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد