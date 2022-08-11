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رياضة

جديد آدم الوناس

علي بهلولي
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جديد آدم الوناس

طرأت مُستجدّات بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، وسوق التحويلات الصيفية.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وسيُغادر آدم الوناس فريق نابولي في الأيّام القليلة المقبلة، كما جاء في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الخميس، للإعلامي الإيطالي نيكولو سكيرا.

وأبدت إدارة نادي ليتشي الإيطالي اهتمامها بِانتداب آدم الوناس، وفقا للمصدر المُشار إليه أعلاه.

وكان فريق ليتشي قد تصدّر لائحة ترتيب بطولة الدرجة الثانية الإيطالية للموسم المُنقضي، وصعد إلى القسم الأوّل.

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