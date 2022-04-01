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جديد أحوال الطقس: أمطار رعدية غزيرة ورياح عبر هذه الولايات
الجزائر

جديد أحوال الطقس: أمطار رعدية غزيرة ورياح عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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جديد أحوال الطقس: أمطار رعدية غزيرة ورياح عبر هذه الولايات

توقعت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس، ليوم الجمعة، استمرار تساقط الأمطار الغزيرة عبر 21 ولاية، بالإضافة إلى رياح قوية عبر 3 ولايات غربية.

وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن أمطار رعدية غزيرة ستشهدها كل من ولايات: برج بوعريريج، بجاية، ميلة، عنابة، سطيف، جيجل، الطارف، الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، تيزي وزو، الشلف، الجلفة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.

كما حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية عبر ولايات: وهران، مستغانم وعين تيموشنت.

أحوال الطقس ليوم الخميس

نبهت مصالح الديوان في تنبيه لها حول الحالة الجوية ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 20 ولاية.

 وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية: غليزان، الشلف، مستغانم، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت وشمال الجلفة.

وستشهد هذه الولايات أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد بكميات تتراوح مابين30 إلى50 ملم ومن المحتمل أن تفوق محليا 60ملم

وتستمر صلاحية هذه النشرة إلى غاية الجمعة 15 زوالا.

وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية: غليزان، الشلف، مستغانم، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت وشمال الجلفة.

كما تتراوح كمية الأمطار ما بين 20 إلى 40 ملم تميز الولايات الآتية: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، وهران وعين تيموشنت

صلاحية هذه النشرة من أمسية الخميس إلى غاية الجمعة على الساعة 06 صباحا

كما ستشهد ولايات تيبازة، البليدة، الجزائر، بومرداس، البويرة وتيزي وزو أمطار غزيرة كذلك بكميات تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم تميز الولايات الآتية:

صلاحية هذه النشرة من يوم الجمعة من الساعة 06 صباحا إلى غاية الثالثة زوالا.

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