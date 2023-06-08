جديد أخبار مُنافس “مُحاربي الصّحراء”

كشف التقني الأوغندي ميلوتين سريدويفيتش، الخميس، عن قائمة تضمّ 23 لاعبا تحسّبا لِمواجهة “مُحاربي الصّحراء”.

وتُجرى هذه المباراة بِالكاميرون في الـ 18 من جوان الحالي، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وقال اتحاد الكرة الأوغندي إن اللائحة تقلّصت، بعد أن “غربل” التقني سيردويفيتش قائمة مُوسّعة، بِواسطة تربّص انْتُظم داخل القواعد في العشرة أيّام الماضية (الصّورة المُدرجة أعلاه).

وجلب الناخب الوطني الأوغندي 13 لاعبا جديدا، لم يُشارك في مواجهة الذّهاب بِالجزائر في جوان 2022، وحينها فاز “الخضر” بِثنائية نظيفة.

وضمّت اللائحة أيضا 13 لاعبا ينشطون خارج أوغندا في: إسبانيا وتركيا واليونان والتشيك ومقدونيا الشمالية وأمريكا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وتنزانيا والعراق ومصر (3).

وبِخصوص اللاعب الذي يرتدي زيّ نادٍ تنزاني، فاسمه أوتشو خالد، متوسّط ميدان نادي يانغ أفريكانز. وقد خسر في الأيّام القليلة الماضية كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم أمام اتحاد العاصمة.

وسيشدّ منتخب أوغندا الرّحال جوّا نحو الكاميرون صباح هذا الجمعة، على أن يُواجه هناك ودّيا فريق الكونغو الديموقراطية، في الـ 14 من جوان الحالي.