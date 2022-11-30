جديد أصحاب الإدماج المهني بوزارة الشباب والرياضة

العملية ستكون قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية

طمأنت وزارة الشباب والرياضة أصحاب عقود الإدماج المهني العالقة ملفاتهم ببعض الولايات أو المستفيدين من عقود النشاط الاجتماعي باستفادتهم من عملية الإدماج النهائية بالقطاع أو قطاعات أخرى، وذلك وفق آجال لن تتعدى 31 ديسمبر من السنة الجارية.

وأبرزت الوزارة، عبر بيان لها، بأنه قد تم تخصيص مناصب مالية ضمن مدونات المناصب الخاصة ببعض الولايات التي بقيت فيها ملفات بعض الشباب المستفيدين من عقود الإدماج المهني غير المدمجين عالقة على غرار قسنطينة والبويرة تمنراست وسيدي بلعباس، وذلك قصد التكفل بإدماجهم ضمن دواوين مؤسسات الشباب ودواوين المركبات متعددة الرياضات عبر تلك الولايات بعنوان سنة 2021، غير أنه لم يتم تحقيق ذلك حسب بيان الوزارة، مرجعة أسباب تعطل العملية إلى مديري تلك المؤسسات الشبابية بتلك الولايات، والذين لم يباشروا عملية الإدماج حسبها خلال تلك الفترة، واقتصروا على تحويل وجهة استغلال تلك المناصب المفتوحة في عمليات الترقية بمختلف الأنماط والتكفل بالنقل والتحويل من القطاعات الأخرى.

وطمأنت الوزارة المعنية الشباب غير المدمجين التابعين لقطاعها لاسيما الذين انتهت مطابقة شهاداتهم مع الرتب المخصصة للإدماج من طرف اللجان الولائية، بأنه سيتم التكفل بهم خلال هذه الأيام قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022 كآخر أجل، أما بالنسبة للذين لم يتم مطابقة شهاداتهم، فسيتم التكفل بهم على مستوى القطاعات التي تتضمن مدونات المناصب المالية الخاصة بها اختصاصاتهم بعد تحويلهم من القطاع إلى القطاعات المعنية من طرف اللجان الولائية.

كما أشارت ذات الوزارة عبر بيانها إلى المعنيين بالإدماج الاجتماعي التابعين للنشاط الاجتماعي المقدر عددهم بـ2989 ملف وفق الإحصاء الوطني الذي أعدته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الولاة، بأنه سيتم التكفل بهم خلال هذه الأيام وقبل موعد 31 ديسمبر 2022 كأقصى أجل حسبها، حيث سيتم مباشرة عملية تأشير ملفات المعنيين من قبل المراقبين الماليين المحليين قبل تاريخ 15 ديسمبر 2022، بالتزامن مع موافاة الولايات المعنية بمداولات المناصب المالية المعدلة.