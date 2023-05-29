جديد أندي ديلور

تحدّث رئيس نادي مونبلييه لورون نيكولان عن اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور، المهاجم الحالي لِفريق نانت الفرنسي.

وسبق للاعب أندي ديلور (31 سنة) ارتداء زيّ نادي مونبلييه الفرنسي، في فترة ما بين 2018 و2021.

وقال لورون نيكولان: “إذا كان ديلور مُعفى من أيّ التزام، ورغب في العودة إلى فريقنا مونبلييه هذه الصّائفة، فسنُرحّب به، ونتفاوض معه بِشأن العقد الجديد”.

لكن رئيس نادي نادي مونبلييه استطرد، وقال في أحدث تصريحات أدلى بها لِصحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية: “ديلور سيبقى في نانت إذا ضمن الفريق بقاءه في القسم الأوّل، بِموجب بند في العقد. كما أن مسؤولي نادي نيس لهم كلمة بِشأن التحويل (يملكون عقده حتّى صيف 2024). وهناك نقطة ثالثة وأخيرة وهي معرفة ردّ فعل الجمهور”، في إشارة إلى مهاجمة أنصار فريق مونبلييه للدولي الجزائري بِعنف، بِسبب تركه للنادي وانتقاله إلى فريق نيس في صيف 2021.

ومنذ التحاقه بِفريق نانت في جانفي الماضي، تراجع المستوى الفني لِديلور بِصورة لافتة، وقلّ مردوده، وزاد مُشكل الإصابات في التأثير عليه سلبا.

واكتفى ديلور بِخوض 6 مقابلات فقط مع نادي نانت في البطولة الفرنسية، دون أن يتمكّن من تسجيل أيّ هدف في هذه المسابقة، مثلما هو الشّأن للتمريرات الحاسمة.

أمّا في فريق مونبلييه، فكان حضور أندي دلور إيجابيا، حيث سجّل 47 هدفا في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، ونال لقب أفضل لاعب في الفريق نسخة 2018-2019.