جديد التعاقد بقطاع التربية

الوزارة تصادق على كافة الإجراءات العملياتية للدخول المقبل

معالجة رقميّة لملفات الأساتذة المتعاقدين بدءا من 15 جويلية

تعيين خريجي المدارس العليا في منتصف جويلية كأقصى أجل

صادقت وزارة التربية الوطنية على الإجراءات العملياتية المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي للموسم المقبل 2024/2025، والمحدّدة في المنشور الإطار، إذ تم تكليف مديريات التربية للولايات بمهمة معالجة ملفات المترشحين الراغبين في التوظيف على مناصب شاغرة بصفة أساتذة متعاقدين عن طريق الأرضية الرقمية، ابتداء من تاريخ الـ15 جويلية الجاري، على أن يتم إنهاؤها قبل موعد الدخول المقبل.

وإلى ذلك، شدّدت الوزارة على ضرورة الشروع في بيع الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التربوية، وكافة نقاط الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ابتداء من تاريخ الفاتح جوان وإلى غاية 30 أكتوبر المقبل كآخر أجل، فيما كلفت مديرية الموارد المادية والمالية بمهمة متابعة العملية عن كثب.

وطلبت الوزارة الوصية من مديريها الولائيين أهمية التقيّد بتجسيد مجموعة إجراءات عملياتية على أرض الواقع، قصد إنجاح الدخول المدرسي المقبل على جميع المستويات، وضمان التحاق أزيد من 11 مليون تلميذ في ظروف صحية ومريحة.

وفي هذا الصدد، أمرت الوصاية مديريات التربية للولايات بإنهاء تعزيز تأمين المدارس الابتدائية، التي تستفيد من الألواح الإلكترونية، في آجال أقصاها الـ31 جويلية الجاري، فيما كلفت مديرية الأنظمة المعلوماتية بمتابعة العملية عن قرب، وهي العملية التي كانت قد انطلقت بتاريخ الفاتح مارس الفارط، إلى جانب الحرص على إعداد الملفات الخاصة بطلبات إنشاء أو إلغاء الهياكل المدرسية المدونة في المنشور المتعلق بجلسات اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات المدرسية لسنة 2024.

وفي نفس الإطار، طلبت الوزارة من مديريات التربية للولايات ضبط وضعية الداخليات وأنصاف الداخليات غير المستغلة وضبط وضعية المدارس الابتدائية المغلقة أو المهجورة أو المستغلة من طرف قطاعات أخرى، انطلاقا من الفاتح جوان وإلى غاية 31 جويلية المقبل كآخر أجل، فيما دعت مديرية الهياكل والتجهيزات بمتابعة ومراقبة العملية عن قرب.

تنظيم مداولات “نهاية التكوين” قبل 31 جويلية

وبخصوص مجال التكوين، دعت الوصاية مديريات التربية للولايات والمعاهد الوطنية للتكوين بتنظيم مداولات “نهاية التكوين” لمختلف الرتب، في الفترة من الفاتح جوان وإلى غاية 31 جويلية الجاري، إلى جانب موافاتها بمحاضر النجاح والقوائم الاسمية للناجحين في الامتحانات المهنية والمسابقات الخارجية ومحاضر اللجان متساوية الأعضاء “الترقية الاختيارية” بعنوان سنة 2024، للمعنيين بمتابعة التكوين بالمعاهد الوطنية للتكوين التابعة للوزارة، وذلك بدءا من الفاتح جويلية وإلى غاية 31 أوت الداخل، علاوة على ضبط الشطر الثاني من احتياجات التكوين لميزانية سنة 2024، من تاريخ الفاتح جويلية الجاري وإلى غاية الـ31 منه.

تحديد 30 أكتوبر كآخر أجل لبيع الكتاب المدرسي

وفي الشق المادي، ألزمت مديرية الموارد المادية والمالية بالوزارة مديريات التربية للولايات ببيع الكتاب المدرسي على مستوى كل نقاط الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وجميع المؤسسات التعليمية، وذلك في الفترة من الفاتح جوان وإلى غاية 30 أكتوبر المقبل، علاوة على التكفل بتحديث محتوى اللوح الإلكتروني بالكتب المدرسية الرقمية، حسب المستوى التعليمي للتلميذ، بدءا من تاريخ الـ15 جوان وإلى غاية 31 جويلية الجاري.

“معالجة مسبقة” لمشكل الاكتظاظ بالمدارس

بالإضافة إلى ذلك، طلبت المديرية العامة للتعليم بالوزارة من مديريات التربية للولايات، إنجاز سبعة أعمال في آجال زمنية مختلفة، ويتعلق الأمر بتشخيص المؤسسات التعليمية التي من المحتمل أن تعرف ضغطا أو اكتظاظا عند الدخول المدرسي المقبل، لإيجاد الحلول الكفيلة، بدءا من تاريخ 30 جوان وإلى غاية الـ15 أوت المقبل، إلى جانب الضبط النهائي للتنظيمات التربوية “الخرائط التربوية”، وتدقيقها بإشراك مديري المؤسسات التربوية والمفتشين المعنيين، انطلاقا من 30 جوان وإلى 31 جويلية الجاري، علاوة على فتح أقسام “التعليم المكيّف”، للتكفل بتلاميذ مستوى الثانية ابتدائي الذين يعانون من صعوبات التعلم، في الفترة من 30 جوان وإلى غاية الـ31 أوت المقبل.

ضبط “التوجيه المدرسي” في آجال أقصاها 15 جويلية الجاري

بالإضافة إلى ذلك، فإن مديريات التربية للولايات مطالبة أيضا بمتابعة إعداد وتعديل النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم، من 30 جوان وإلى غاية 15 جويلية الجاري، فضلا على تزويد مؤسسات التربية والتعليم بكل الوثائق البيداغوجية في صيغتها الورقية، مع ضمان توزيعها على الأساتذة، انطلاقا من 30 جوان وإلى غاية 15 سبتمبر المقبل، إلى جانب عقد مجالس التعليم ومجالس الأساتذة، بدءا من 30 جوان وإلى غاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل. وكذا الحرص على ضبط “التوجيه المدرسي” من 30 جوان وإلى غاية 15 جويلية الجاري، مع ضرورة عقد مجالس القبول والتوجيه في السنة أولى ثانوي من تاريخ الـ9 جويلية وإلى غاية الـ15 منه.

تعيين أساتذة المدارس العليا في رتبهم الأصلية في آجال 15 جويلية

واستنادا لما سبق، أمرت مديرية الموارد البشرية بالوزارة مديريها الولائيين بأهمية إعادة تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة، في المرحلة التعليمية التي تكوّنوا لأجلها، انطلاقا من 30 جوان وإلى 15 جويلية الجاري، إلى جانب تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة بعنوان سنة 2024، وذلك بدءا من 15 جويلية وإلى غاية انتهاء العملية كليا، فضلا على ضبط توزيع التأطير الإداري والبيداغوجي، في جميع المواد التعليمية ولكل المستويات في كافة المؤسسات التربوية، من تاريخ الـ15 جويلية وإلى 31 منه.

وإلى ذلك، طلبت الوصاية من رؤساء المؤسسات التربوية حجز الأفواج التربوية للسنة الدراسية المقبلة 2024/2025، على الأرضية الرقمية في الفترة من 30 جوان وإلى31 أوت المقبل، إلى جانب ضبط وضعية التلاميذ للسنة الدراسية المقبلة، بما فيهم الجدد للسنة أولى ابتدائي، على نفس المنصة الإلكترونية من 30 جوان وإلى غاية 31 أوت المقبل.

وفي نفس السياق، طلبت نفس المديرية من مديري التربية للولايات الـ60، ضبط التنظيم التربوي لمادة اللغة الإنجليزية ومادة التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي، على الأرضية الرقمية، وذلك ابتداء من 30 جوان وإلى غاية 31 جويلية الجاري، بالإضافة إلى قيام مديري المؤسسات التربوية بمهمة إسناد الأفواج التربوية إلى الأساتذة، عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، ابتداء من الفاتح جويلية وإلى غاية الـ31 أوت.

أوامر بمتابعة تسديد منحة 5 آلاف دينار لمستحقيها

أما بشأن “التضامن الوطني”، فقد أمرت مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي والتضامن بالوزارة، من مديريات التربية للولايات، أهمية متابعة تسديد المنحة المدرسية الخاصة والمقدّرة قيمتها بـ5 آلاف دينار، وذلك في الفترة من الفاتح جويلية وإلى غاية 31 منه.