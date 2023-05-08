جديد الحالة الجوية: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 33 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول الحالة الجوية ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر 33 ولاية.

وأفادت النشرية أن الولايات المعنية بالأمطار هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، شمال خنشلة وشمال تبسة، واد سوف.

كما حذرت النشرية من هبوب رياح قوية عبر الأغواط، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، المغير، بسكرة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، المنيعة، تميمون، أدرار وإن صالح.