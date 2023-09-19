جديد الدخول المدرسي: الرسائل القصيرة لتبليغ الأولياء بغيابات أبنائهم (فيديو)

سيُبلغ أولياء التلاميذ بغيابات أبنائهم، عن طريق رسائل قصيرة تصل إلى هواتفهم في نفس اليوم، حسب ما كشفه يوم الثلاثاء وزير التربية عبد الحكيم بلعابد.

جاء هذا في تصريح أدلى به الوزير بلعابد للصحافة، على هامش إشرافه على انطلاق الموسم الدراسي 2023-2024 من ولاية البيض.

وقال بلعابد في هذا الشأن:”قبل نهاية أكتوبر المقبل، سنشرع في التبليغ الآني والفوري للأولياء بغيابات التلاميذ، عبر الرسائل النصية القصيرة”.

وتابع الوزير:”كل من يتغيّب عن المدرسة من أبنائنا، سيُبلغ ولي أمره بعدم التحاقه على الفور”. مضيفا بأن هذا النظام سيسمح أيضا بإشعار الأولياء بأي مستجدّات حول تمدرس أبنائهم”.

ويلتحق صباح هذا الثلاثاء 19 سبتمبر، ما يزيد عن 11 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة على المستوى الوطني.