جديد العلاقة بين بن رحمة ومدرب وست هام

تحدّثت الصحافة البريطانية، الثلاثاء، عن جديد علاقة اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بِالتقني الأسكتلندي ديفيد مويس مدربه في فريق وست هام الإنجليزي.

وكان المهاجم بن رحمة قد أبدى غضبه من المدرب مويس، بعد قرار استبداله في مواجهة نيوكاسل.

وبدت نوع من البشاشة على مُحَيَّا بن رحمة مثلما هو الشأن لِمدربه مويس، خلال تدريبات فريقه وست، الإثنين. وهو مؤشّر ملموس على طيّ ملفّ “الحادثة”. وفقا لِتقارير الصحافة البريطانية.

وقام المدرب دفيد مويس 17 مرّة بِإخراج لاعبه سعيد بن رحمة (استبدال)، في منافسات بطولة إنجلترا للموسم الحالي، من أصل 20 مواجهة خاضها الدولي الجزائري. وهو سرّ عدم تقبّل بن رحمة لـ “مبالغة” المدرب الأسكتلندي في اتّخاذ هذا القرار.