جديد العلوم.. “قنبلة سكر” للقضاء على الخلايا السرطانية في ثوان

ابتكرها علماء بريطانيون

كشفت تقارير إخبارية أن علماء بريطانيين ابتكروا، مؤخرا، ما أسموه بـ “قنبلة سكر”، والتي تقضي حسبهم على الخلايا السرطانية في ثوان.

وبحسب ما أفادت صحيفة “ذي صن” التي سلطت الضوء على الابتكار الجديد، فإن الأورام تحتاج إلى الطعام كي تنتشر ولذلك تم تخصيص “قنبلة حلوة” للقضاء عليها.

وتلتهم الأورام القنبلة فتنفجر المادة المعروفة باسم “SeNBD”، فيعمل العلاج بفعالية لأن السرطانات تنمو بسرعة وتحتاج إلى غذاء أكثر من الخلايا السليمة التي لا تتضرر من الدواء.

وأضافت الصحيفة بأن العلماء يعملون على تعزيز العلاج بالسكر للبقاء على قيد الحياة وتجنيب المرضى اللجوء إلى العلاج الكيميائي، وقد تم استخدامه فقط في الورم الأرومي الدبقي، وهو سرطان الدماغ الأكثر شيوعا.

وأسفرت الاختبارات في هذا النوع من الأورام، على دمار الخلايا المتلهفة للسكر في ثوان معدودات.

وذكرت مجلة “ناتور كومينيكاسيون” أن هذه الطريقة يتم تكييفها لمحاربة السرطانات التي تفضل الدهون أو البروتين، ويمكن مكافحة سرطانات الثدي والبروستات والرئة من خلال هذا النهج.

وقال الباحث سام بنسون، من جامعة إدنبرة، عن تقنية القنبلة السكرية: “الدواء يمتص الطاقة من الضوء. إنها تستخدم الطاقة لتسليح الأكسجين في الخلايا، وقتلها من الداخل”.

وأشارت الجمعية الخيرية لأورام الدماغ إلى أن هذه الطريقة يمكن أن تكون “طريقة جديدة مبتكرة لاستهداف الخلايا السرطانية العدوانية مع الحفاظ على الخلايا السليمة”.