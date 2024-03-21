جديد المنتخب الوطني بعد آخر مران

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري سهرة الأربعاء، ثالث حصّة تدريبية تحت إشراف النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

واحتضن المركز الفني الوطني لِسيدي موسى أطوار المران.

وسُجّل ذهاب متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر إلى ناديه الميلان، بِسبب تعرّضه لِإصابة.

وتلوح فرص مشاركة متوسّط الميدان الآخر هشام بوداوي والمهاجم سعيد بن رحمة، ضدّ منتخب بوليفيا سهرة هذا الجمعة، ضئيلة إن لم تكن منعدمة. حيث اكتفا اللاعبان بِالتدرّب داخل القاعة، لِعدم جاهزيتهما بدنيا، بعد عودتهما من الإصابة.

ويأمل الجهاز الفني تعافي لاعبا ناديَي نيس وليون الفرنسيَين، وخوضهما مواجهة جنوب إفريقيا الثلاثاء المقبل.

أمّا بِخصوص اللاعب حسام عوّار متوسّط ميدان روما الإيطالي، فقد عانى نزلة برد حادّة. لكنه تماثل للشفاء نسبيا، ويُنتظر أن يلتحق بِتربّص “الخضر” هذا الخميس.

هذا وأقام لاعبو المنتخب الوطني حفلا رمزيا لِزميلَيهما المدافعَين زين الدين بلعيد ومحمد الأمين مدني، بِمناسبة احتفالَيهما، الأربعاء، بِعيد ميلادَيهما الـ 25 والـ 32، على التوالي.