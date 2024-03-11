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رياضة

جديد المهاجم بن رحمة

علي بهلولي
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جديد المهاجم بن رحمة
ح.م

وفقا للأصداء الواردة عن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، فإن عودة اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة إلى بيت المنتخب الوطني ليست غدا.

وسيمكث المهاجم بن رحمة بعيدا عن الميادين لِعدّة أسابيع، استنادا إلى أحدث تقارير الصّحافة الفرنسية. التي لم تُحدّد المدّة بِالضّبط، لكنّها أشارت إلى تعرّضه لِإصابة على مستوى الفخذ.

وتوقّعت بعض الأوساط أن يعود بن رحمة إلى المنتخب الوطني، بعد انضمامه إلى نادي ليون في جانفي الماضي، واستعادته شيئا من مستواه الفني. وأيضا عقب رحيل النّاخب الوطني الأسبق جمال بلماضي، الذي دخل معه في خلافات حادّة، يعود تاريخها إلى مواجهة مصر الودّية في أكتوبر الماضي، والتي كانت آخر مباراة دولية في صفوف “الخضر” لِبن رحمة.

وكان يُفترض – استنادا إلى هذه الفئة – أن يحضر بن رحمة ودّيتَي “مُحاربي الصّحراء” في أواخر مارس الحالي، لكن الإصابة قد تُؤجّل الموعد إلى جوان المقبل، تاريخ مقابلتَي غينيا كوناكري وأوغندا، بِرسم تصفيات كأس العالم 2026، أو أبعد من هذه المحطّة.

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