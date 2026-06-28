جديد الهدّافين التاريخيين الجزائريين في المونديال

ارتفع عدد الهدّافين التاريخيين لِكأس العالم في صفوف المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، إلى رقم 4 لاعبين.

وكان الجناح رياض محرز آخر مَن التحق بِالقافلة فجر الأحد، بعد أن سجّل ثنائية في مرمى النمسا. مفتتحا عدّاد التهديف في المونديال.

وحاز صالح عصاد قصب السبق، لمّا هزّ الشباك مرّتَين لِمصلحة الجزائر، وذلك أمام الشيلي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِمونديال إسبانيا 1982.

ثم انضمّ إلى اللائحة إسلام سليماني وعبد المؤمن جابو في نسخة البرازيل 2014، حيث أمضى الأول هدفَين أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من دور المجموعات، وروسيا في الجولة الثالثة. وسجّل الأخير أمام كوريا الجنوبية، وأيضا ضدّ ألمانيا في الدور ثمن النهائي.

ويبقى رياض محرز مرشّحا للانفراد بِالصدارة، والبداية من مواجهة سويسرا فجر الثالث من جويلية المقبل.