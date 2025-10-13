-- -- -- / -- -- --
جديد الوضعية الصحية لـ “آيت نوري”

طرأ جديد بِخصوص الوضعية الصحية للاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

ويشكو المدافع آيت نوري إصابة على مستوى الكاحل، غيّبته عن آخر 7 مقابلات رسمية لِفريقه مانشستر سيتي، و4 مواجهات دولية للمنتخب الوطني الجزائري.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية صادرة، الإثنين، أن ريان آيت نوري تماثل للشفاء، وبات جاهزا لِخوض المقابلات الرسمية مع فريقه مانشستر سيتي. وتوقعت أن يحضر وقائع لقاء الضيف إيفرتون.

وتُجرى هذه المواجهة بعد ظهيرة السبت المقبل، في إطار الجولة الثامنة من عمر البطولة الإنجليزية.

