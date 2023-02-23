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رياضة

جديد الوضعية الصحية لـ “بن ناصر”

علي بهلولي
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جديد الوضعية الصحية لـ “بن ناصر”
ح.م

تحدّد، الخميس، تاريخ عودة اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى المنافسات الرّسمية.

ويشكو متوسّط الميدان بن ناصر إصابة على مستوى أوتار الرّكبة اليسرى، غيّبته عن الميادين منذ شهر من الزمن، وبِالضّبط منذ الـ 24 من جانفي الماضي، تاريخ مشاركته أساسيا في مباراة البطولة الإيطالية، بين فريقه ميلان آسي والمُضيّف نادي لاتسيو.

وأجرى الدولي الجزائري، الخميس، مرانا على انفراد بِمركز التدريب لِفريقه “الروسونيري”.

واستنادا إلى تقارير صحفية محلّية، فإن بن ناصر يُمكنه العودة وخوض أوّل مواجهة رسمية في الـ 4 من مارس المقبل، لمّا يتبارى فريقه الميلان خارج القواعد مع نادي فيورنتينا، ضمن إطار منافسة “الكالتشيو”.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن بن ناصر لم يتعرّض لِانتكاسة (تجدّد الإصابة)، وإنمّا طلب منه الطبيب التريّث وعدم استعجال الشفاء.

وتعني هذه المدّة أن إسماعيل بن ناصر سيغيب عن ستّ مقابلات رسمية لِفريقه الأحمر والأسود، إذا أضفنا إلى ذلك مواجهة البطولة أمام نادي أطلنطا الأحد المقبل.

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