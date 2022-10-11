جديد الوضعية الصحية لـ “عطال”

لا تبعث إصابة اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال على القلق، كما جاء في بيان نشرته إدارة ناديه نيس الفرنسي، الثلاثاء.

وكان يوسف عطال قد تعرّض لِإصابة في الفخذ، أجبرته على مغادرة أرضية الميدان بعد 42 دقيقة عن انطلاق مباراة فريقه نيس والزائر نادي تروا، في البطولة الفرنسية بعد ظهيرة الأحد الماضي.

ويُمكن للمدافع عطال أن يُشارك في مباراة فريقه نيس والضيف نادي سلوفاكو التشيكي، استنادا إلى المصدر ذاته. الذي أوضح أن الدولي الجزائري أجرى فحصا طبيا، الإثنين، وتبّين فيما بعد عدم خطورة إصابته.

وتُجرى هذه المباراة سهرة الخميس المقبل، بِرسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

للمرّة الـ 19

سقط اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال بعد ظهيرة الأحد في فخّ الإصابة مُجدّدا.

واضطرّ المدافع عطال إلى مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة الـ 42، من عمر مباراة فريقه نيس والمُنافس الضيف نادي تروا، مُتأثّرا بِآلام إصابة على مستوى الفخذ.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة العاشرة من عمر البطولة الفرنسية، وانتهت بِفوز فريق نيس بِنتيجة (3-2).

وبات يوسف عطال وقد تعرّض للإصابة الثانية هذا الموسم، ورقم “19” منذ نسخة 2018-2019 تاريخ التحاقه بِنادي نيس الفرنسي. وذلك بِاحتساب فيروس “كورونا”.

“يُهين” نيمار

سطع نجم الجزائري يوسف عطال سهرة السبت، في مباراة فريقه نيس والمضيف باريس سان جيرمان.

وصنع يوسف عطال هدف فريقه نيس، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 47، وهي الأولى في رصيده للموسم الحالي. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وقام عطال أيضا بـ “إهانة” اللاعب البرازيلي المُدلّل نيمار مهاجم “البي آس جي”، عن طريق الحركة الفنّية “الجسر الصّغير petit pont” التي يعشقها الجمهور الجزائري.

واستُبدل عطال في الدقيقة الـ 76، تاركا فريقه نيس مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله، قبل أن ينهزم بِحصّة (1-2)، في مباراة لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة الفرنسية.

ودخل المهاجم أندي ديلور إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 84، بينما تابع زميله بلال براهيمي اللقاء من دكّة البدلاء. في حين غاب موسط الميدان هشام بوداوي بِداعي الإصابة.

واستعاد فريق باريس سان جيرمان صدارته بِرصيد 25 نقطة، بينما يشغل نادي نيس الرّتبة الـ 13 بِمجموع 8 نقاط.