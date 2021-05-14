جديد الوضعية الصحية لـ “غلام”

نادي نابولي

أصدرت إدارة نادي نابولي الإيطالي، الجمعة، بيانا طبّيا يتعلّق بِالوضعية الصحّية للاعبها الدولي الجزائري السابق فوزي غلام.

وكان فوزي غلام قد تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة اليسرى (تمزّق الرّباط الصليبي) أوائل شهر مارس الماضي، أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأنهت موسمه قبل الآوان.

وجاء في البيان أن فوزي غلام خضع لِفحص طبي “روتيني” بِإحدى العيادات الخاصة بِالعاصمة الإيطالية روما، أظهر أنه يُنفّذ التعليمات حرفيا، وبدأ يتحسّن ويستعيد عافيته تدريجيا.

وطالب الأطباء المعالجون المدافعَ الجزائريَّ، بِالتقيّد نصّيا بِالإجراءات المنصوص عليها في إعادة التأهيل. على أمل أن يتعافى نهائيا ويعود إلى المنافسات الرّسمية مطلع الموسم المقبل.

ويرتبط فوزي غلام (30 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.