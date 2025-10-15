-- -- -- / -- -- --
جديد الوضعية الصحية لـ “غويري”

ح.م

اتّضحت الوضعية الصحية للاعب الدولي الجزائري أمين غويري، بعد إصابة خطيرة تعرّض لها في مواجهة منتخب أوغندا.

وغادر المهاجم غويري أرضية ملعب تيزي وزو مُصابا على متن حمالة، في الوقت بدل الضائع للمباراة، وعوّضه متوسط الميدان نبيل بن طالب.

وظهر غويري، الأربعاء، وقد بدا مصابا على مستوى الذراع، وهو يصافح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حفل تكريم الرياضيين المتفوّقين.

وكشفت الفحوصات الطبية الأولية أن غويري لا يُعاني من حالة ارتجاج المخ، مقابل آلام على مستوى الكتف، نتيجة التدخل الخشن والخطير لِحارس مرمى أوغندا.

ويرتدي الدولي الجزائري واقي الكتف منذ سبتمبر الماضي، بِداعي الإصابة في هذه المنطقة من الجسد.

وذكرت صحيفة “لا بروفونس” الفرنسية، أن إصابة غويري ليست خطيرة، لكنه سيُجري فحصا طبيا آخر بِعيادة ناديه أولمبيك مرسيليا هذا الخميس، لِمعرفة مدى أهليته لِخوض مواجهة لوهافر، المبرمجة سهرة السبت المقبل في إطار الجولة الثامنة من عمر البطولة المحلية.

