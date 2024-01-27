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رياضة

جديد الوضعية الصحّية لِبن ناصر

الشروق الرياضي
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جديد الوضعية الصحّية لِبن ناصر

طرأ جديد بِخصوص الوضعية الصحّية للاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ويشكو متوسّط الميدان بن ناصر إصابة على مستوى العضلات المُقرّبة، تعرّض لها بعض خوضه مباراة الجزائر وأنغولا، وغيّبته عن مواجهتَي بوركينا فاسو وموريتانيا. فضلا عن مباراة البطولة الإيطالية المُبرمجة سهرة السبت، بين فريقه ميلان آسي والزّائر نادي بولونيا.

وأجرى بن ناصر فحصا بِالرّنين المغناطيسي بِعيادة ناديه “الروسونيري”، وأظهر أن الإصابة هيّنة، ويُمكنه العودة إلى المنافسات الرّسمية.

ويُنتظر أن يخوض بن ناصر مباراة فريقه الميلان والمُضيّف نادي فروسينوني، تقول صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، السبت.

وتُجرى هذه المباراة السبت المقبل، بِرسم الجولة الـ 23 من عمر البطولة الإيطالية.

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