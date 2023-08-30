جديد انتخابات رئاسة “الفاف”

أخّرت لجنة الترشيحات قرار الإعلان عن القائمة النهائية للمتنافسين على منصب رئيس اتحاد الكرة الجزائري، إلى موعد لاحق.

وكان يُفترض أن يُعلن عن القائمة مساء الأربعاء، لكن الموعد سيتأخّر إلى غاية الـ 8 من سبتمبر المقبل.

وفسّرت لجنة الترشيحات التي يرأسها علي مالك القرار بـ “إتاحة الفرصة للمترشحّين من أجل التقيّد بِاللوائح المعمول بها”. وأشارت إلى المرسوم التنفيذي لِسبتمبر 2022، المُعدّل لِنظيره لِنوفمبر 2014، الذي يُحدّد شروط تنظيم وعمل الاتحادات الرياضية الوطنية وكذلك معاييرها.

عكس ذلك، ثبّتت لجنة الترشيحات تاريخ الـ 21 من سبتمبر المقبل، موعدا لإجراء الجمعية العامة الانتخابية لـ “الفاف”.