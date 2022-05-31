جديد بدران

يخوض اللاعب الدولي الجزائري عبد القادر بدران مواجهتَي “مُحاربي الصّحراء” أمام أوغندا وتنزانيا، وهو “مرتاح” معنويا.

وتُجرى المقابلتان في الـ 4 والـ 8 من جوان المقبل، بِرسم أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وعثر المدافع بدران على فريق جديد يُمثّل ألوانه، بعد انقضاء فترة ارتدائه لِزيّ نادي الترجي التونسي.

وسينتقل عبد القادر بدران (30 سنة) إلى نادي ضمك السعودي لِمدّة موسمَين (حتى صيف 2024)، كما ذكرته تقارير صحفية تونسية صادرة، الثلاثاء.

ومعلوم أن فريق ضمك السعودي يضمّ في صفوفه 3 لاعبين جزائريين، وهم: حارس المرمى مصطفى زغبة، والمدافع فاروق شافعي، والمهاجم العربي هلال سوداني.

إصابة بدران

اضطرّ اللاعب الدولي الجزائري عبد القادر بدران مساء الخميس، إلى ترك مكانه بِداعي الإصابة. بعد 34 دقيقة فقط من انطلاق مباراة فريقه الترجي الرياضي والمضيف نادي الاتحاد المنستيري التونسيَين.

ولُعبت هذه المباراة في إطار منافسة البطولة التونسية، وانتهت بِخسارة الترجي بِنتيجة (2-3). مع الإشارة إلى أن بدران ترك فريقه متقدّما في النتيجة بـ (0-1).

جاء ذلك بعد اصدام المدافع بدران بِحارس مرمى الاتحاد المنستيري، حيث سقط الدولي الجزائري أرضا، مُتأثرا بِإصابة على مستوى الرّأس. ثم نُقل بدران خارج أرضية الميدان للإسعاف، قبل تعويضه بِزميله في الترجي خليل الشمام.

ونشرت إدارة نادي الترجي التونسي بعد ذلك بيانا مقتضبا، أكّدت فيه أن إصابة بدران لا تبعث عن القلق.

ويعني هذا البيان الطبي أن عبد القادر بدران يُمكنه المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري، في مقابلتَي أوغندا وتنزانيا، بِتاريخَي الـ 4 والـ 8 من جوان المقبل، لِحساب الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان عبد القادر بدران قد شارك أساسيا في مواجهتَي “الخضر” أمام الكاميرون، أواخر مارس الماضي.