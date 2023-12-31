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رياضة

جديد بن رحمة وسوق الانتقالات

علي بهلولي
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جديد بن رحمة وسوق الانتقالات
ح.م

طرأ جديد بِخصوص اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة، وسوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي 2024.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (28 سنة) مع نادي وست هام الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وتتفاوض إدارة نادي وست هام هذه الأيّام مع نظيرتها من أولمبيك ليون، لِتحويل بن رحمة إلى البطولة الفرنسية.

وتتمحور المفاوضات حول انتقال بن رحمة إلى فريق ليون الفرنسي بِصيغة الإعارة، لِمدّة 6 أشهر حتّى نهاية جوان المقبل. مع إمكانية شراء العقد في صيف 2024.

وتشترط إدارة نادي “المطارق” استلام مبلغ 23 مليون أورو، نظير تسريح بن رحمة إلى أولمبيك ليون في الصيف المقبل. لكن هذا الشرط لن يكتمل إلّا بِضمان الأولمبيك للبقاء في القسم الأوّل لِمنافسة “اللّيغ 1”. يقول موقع “هامرز نيوز” البريطاني في تقرير له بِهذا الشّأن نشره، الأحد.

ويُعاني أولمبيك ليون هذا الموسم، حيث يشغل المركز الـ 15 من أصل 18 فريقا مُتنافسا، قبل 17 جولة عن إسدال ستار بطولة فرنسا للقسم الأوّل. عِلما أن النزول يشمل أندية المراتب الثلاث الأخيرة.

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