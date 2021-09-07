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رياضة

جديد بن ناصر

علي بهلولي
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جديد بن ناصر

تستعدّ إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي للتفاوض مع لاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، من أجل تجديد العقد.

وتتضمّن المفاوضات تمديد العقد، ورفع أجرة إسماعيل بن ناصر. في ظلّ رغبة أندية أوروبية في الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري، على غرار فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. كما ذكره موقع “توتوسبورت” الإيطالي، الثلاثاء.

ويرتبط متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر (23 سنة) مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وتدفع إدارة نادي “الروسونيري” للدولي الجزائري أجرة سنوية، قيمتها 1.5 مليون أورو.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الرّاتب المُشار إليه لا يعكس القدرات الفنية التي يحوزها بن ناصر، والأداء الكبير الذي يُقدّمه فوق المستطيل الأخضر.

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