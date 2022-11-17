جديد بن ناصر والميلان

توصّلت إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي إلى اتّفاق شبه كلّي مع لاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ويرتبط متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) مع نادي الميلان بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024. مع استلام أجرة سنوية تتراوح ما بين 1.5 و1.8 مليون أورو.

واستنادا إلى تقارير صحفية إيطالية صادرة، الخميس، فإن إدارة الميلان وبن ناصر سيمرّان إلى تجديد العقد خلال فترة كأس العالم، التي تُجرى بِقطر ما بين الأحد المقبل والـ 18 من ديسمبر القادم.

ويتشكّل العقد الجديد على النّحو التالي: التمديد حتى صيف 2027، ورفع الرّاتب السنوي إلى مبلغ 4 ملايين أورو، دون احتساب قيمة المنح.

وتساءلت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، عن بقاء بند الشرط الجزائي من عدمه، وفسّرت الأمر بِأن مسؤولي الميلان يقترحون مبلغ 50 مليون أورو، يدفعه الطرف الذي يفسخ العقد قبل الآوان، لكن هذا الشرط يتعلّق بِسوق الانتقالات الصيفية فقط، وعند أيّامها الأولى وليس قبيل إسدال الستار.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن إسماعيل بن ناصر تحسّن مستواه الفني كثيرا، وصار أحد المفاتيح الرّئيسة لِتكتيك المدرب ستيفانو بيولي، وهو سبب إصرار إدارة نادي الميلان على التجديد. عِلما أن المفاوضات انطلقت منذ أكثر من سنة.