جديد بن ناصر

تتفاوض إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي هذه الأيّام مع لاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، من أجل تجديد العقد.

ويرتبط متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) مع نادي الميلان بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024. وبِأجرة سنوية قيمتها 1.98 مليون أورو.

واقترحت إدارة نادي “الروسونيري” على بن ناصر عقدا جديدا تنقضي مدّته في صيف 2026، مع رفع أجرته إلى رقم يقترب من 5 ملايين أورو. كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الخميس. التي أضافت أن المفاوضات لا تقتصر على بن ناصر، بل تشمل أيضا زميلَين له في نادي الأحمر والأسود.

وخاض إسماعيل بن ناصر في الموسم الحالي 15 مباراة في منافسة بطولة إيطاليا، وساهم في تصدّر فريقه ميلان آسي للائحة الترتيب.