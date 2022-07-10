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رياضة

جديد بِخصوص عقد بلايلي

علي بهلولي
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جديد بِخصوص عقد بلايلي

أعلنت إدارة نادي براست الفرنسي، الأحد، عن تجديد عقد لاعبها الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وسيرتدي متوسط الميدان الهجومي بلايلي (30 سنة) زيّ نادي براست الفرنسي، حتى صيف 2023.

وعلى العكس من ذلك، كانت تقارير صحفية فرنسية قد ذكرت مُؤخّرا، بِأن العقد الجديد لِبلايلي يدوم حتي الـ 30 من جوان 2024.

وهكذا أضاف يوسف بلايلي موسما واحدا لِعقده، بعد أن قدم إلى نادي براست في جانفي الماضي لِمدّة 6 أشهر.

ومباشرة بعد إمضائه العقد الجديد، خاض يوسف بلايلي أوّل حصّة تدريبية له مع زملائه في فريق براست، استعدادا للموسم المقبل.

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