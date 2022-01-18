جديد بِخصوص فرص تأهّل “الخضر”

بقي أمام المنتخب الوطني الجزائري الفوز وفقط على كوت ديفوار مساء هذا الخميس، لِبلوغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

وكان يُمكن لـ “الخضر” التأهّل للدور الثاني بِالتعادل مع “الفيلة”، وبِواسطة أحسن رتبة ثالثة. شريطة خسارة سيراليون أمام غينيا الاستوائية، وتعادل غانا مع جزر القمر في المجموعة الثالثة. ولكن هذه المباراة الأخيرة انتهت سهرة الثلاثاء بِانتصار مفاجئ لِجزر القمر.

وعليه، باتت فرص “محاربي الصحراء” في التأهّل للدور ثمن النهائي، مُقترنة بِالفوز دون غيره على كوت ديفوار، أو وفق الحالات التالية:

1- فوز الجزائر على كوت ديفوار، وانتهاء مباراة سيراليون وغينيا الاستوائية بِانتصار أحد المنتخبَين.

2- فوز الجزائر على كوت ديفوار، وتعادل سيراليون وغينيا الاستوائية.

3- يُمكن أن تزيد الحالةُ الثانيةُ الغموضَ، خاصة لِتحديد أصحاب المراكز الثلاثة بِرصيد 4 نقاط، وهنا ننتظر إلى غاية سهرة الخميس المقبل وانتهاء مقابلات الفوج السادس (مالي وغامبيا وتونس وموريتانيا)، لِضبط الأمور بِدقّة. وقبل ذلك، تنصّ لوائح “الكاف” على:

معايير تحديد المنتخبات الأربعة صاحبة أحسن رتبة ثالثة من أصل ستّة فرق وطنية:

1- أكبر عدد من النقاط في دور المجموعات.

2- فارق الأهداف في كلّ مقابلات دور المجموعات.

3- أحسن هجوم في دور المجموعات.

4- تقوم لجنة تنظيم “الكان” التابعة لـ “الكاف” بِسحب القرعة.