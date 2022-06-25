جديد بِخصوص وِجهة محرز

طرأ جديد بِخصوص المستقبل الرياضي الاحترافي للنجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومعلوم أن قائد “محاربي الصّحراء” (31 سنة) يرتبط مع بطل إنجلترا بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2018 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2023.

واقترحت إدارة نادي “الأزرق السّماوي” على محرز هذه الأيّام تجديد العقد، فكان ردّه إيجابيا، لكنه اشترط تمديده بِثلاث سنوات (حتى صيف 2026)، مع إمكانية إضافة عام آخر (حتى الـ 30 من جوان 2027).

وتوصّل الطرفان إلى اتّفاق مبدئي، ويُمكن أن يُرسَّم العقد بِالصّيغة المُشار إليها أعلاه في شهر جويلية المقبل (الأيّام القليلة القادمة)، كما ذكرته صحيفة “الصن” البريطانية مساء السبت.

وكانت إدارة نادي مانشستر سيتي قد أكثرت من الإشادة بِعُلُوِّ كعب محرز، ودوره الحاسم في تتويجات فريقها الكروي، في تقارير لِموقعها الإلكتروني خلال الأيّام القليلة الماضية. فضلا عن تسريب خبر فحواه أن الدولي الجزائري وراء إقناع النجم النرويجي آرلينغ هالاند، بِالانتقال من فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى “السيتي” (الصفقة أُبرمت مُؤخّرا). وهي معطيات لا تصبّ سوى في خانة تجديد العقد.

يُغرّد للعرس المتوسّطي الوهراني

غرّد النجم الجزائري رياض محرز مساء السبت، لِألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022.

وينطلق بعد نحو ساعة ونصف الساعة من الآن حفل افتتاح الألعاب المتوسّطية، بِالملعب الأولمبي الجديد “ميلود هدفي” لِمدينة وهران.

ونشر محرز شريط فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، يقول فيه: “وهران في القلب.. كلّنا وهران”.

وكتب قائد “محاربي الصّحراء” عبر موقع “تويتر”: “بِالتوفيق لِكلّ الرياضيين الجزائريين المُشاركين في ألعاب البحر المتوسّط بِوهران”.