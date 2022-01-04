جديد تدريبات “الخضر” والتلفزيون الجزائري ينقل مباراة غانا

ينقل التلفزيون العمومي الجزائري الجزائري على الهواء مباشرة، المباراة الودّية للمنتخب الوطني ومُنافسه الغاني.

ويُمكن للجمهور الجزائري مشاهدة هذه المباراة، عبر القناتَين التلفزيونيتَين: الأرضية والسادسة.

وتُجرى المبارة، الأربعاء على الساعة الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري، بِملعب المدينة التعليمية بِقطر، تحت إدارة تحكيم ينتمي إلى هذا البلد الخليجي.

ويُقام اللقاء ضمن إطار استعدادات المنتخبَين لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي يُرفع ستارها بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي الحالي.

ويرتدي أشبال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لباسا أخضر، نظير زيّ أصفر للمنافس الغاني.

وفي سياق ذي، صلة، شهدت تدريبات “محاربي الصحراء” لِمساء الثلاثاء، حضور وجود “جديدة”، على غرار حارس المرمى رايس وهاب مبولحي والمهاجمَين إسلام سليماني وسعيد بن رحمة.