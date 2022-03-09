جديد توقعات الأحوال الجوية ودرجات الحرارة ليوم الخميس

توقعت مصالح الأرصاد أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الخميس، أجواء غائمة على المناطق الوسطى والغربية ودرجات حرارة منخفضة.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن المناطق الساحلية الوسطى والغربيةوالداخلية ستشهد أجواء غائمة، فيما ستعرف المناطق الشرقية والجنوبية أجواء صافية إلى غائمة قليلا.

وستتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية ما بين 17 و 21 درجة مئوية وعلى المناطق الداخلية ما بين 13 و23 درجة والمناطق الجنوبية ستعرف درجات حرارة ما بين 17 و34 درجة مئوية.

جديد الأحوال الجوية: أمطار غزيرة مرتقبة ورياح عبر 11 ولاية

نبهت مصالح الديوان في نشرية جديدة لها حول الأحوال الجوية ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأوضحت النشرية أن الأمطار الغزيرة ستخص ولايات: تيزي وزو، بجاية وجيجل، وستمتد صلاحيتها من السادسة صباحا إلى غاية منتصف النهار

أما الرياح القوية والأمواج العالية فستخص السواحل الغربية: تنس، مستغانم، أرزيو، مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران.

الأحوال الجوية ليوم الثلاثاء: نشرية حول أمطار غزيرة عبر 8 ولايات

نبهت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار غزيرة عبر العديد من الولايات الوسطى والشرقية.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيبازة، تيزي وزو، باتنة، خنشلة وبسكرة.

وتوقعت مصالح الأرصاد أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الثلاثاء، تسجيل أجواء غائمة واحتمال أمطار على المناطق الشرقية الداخلية والساحلية وعلى ولايات الجنوب الشرقي، فيما ستشهد المناطق الجنوبية أجواء صافية.

أما درجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 14 إلى 20 درجة على المناطق الساحلية وما بين 09 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية وما بين 14 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

الأحوال الجوية: نشرية حول أمطار غزيرة عبر 23 ولاية يوم الاثنين 7 مارس

نبهت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية ليوم الإثنين، من تساقط أمطار غزيرة عبر العديد من الولايات إلى جانب هبوب رياح قوية وزابع عبر مناطق جنوبية.

وحسب نشرية لمصالح الأرصاد الجوية فستعرف هذه الولايات تساقط أمطار غزيرة: سوق أهراس، تيبازة، تيميمون، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، ميلة، ام البواقي، تبسة، قالمة، الشلف، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، المنيعة، البيض، خنشلة، عين الدفلى، المدية، والبويرة.

وستكون صلاحية هذه النشرية من منتصف نهار الإثنين إلى غاية الساعة 9 ليلا.

في حين حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر عدد من الولايات الجنوبية وهي: تيميمون، أدرار، برج باجي مختار، عين صالح، تمنراست، عين قزام وجانت.

استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات

توقعت مصالح الأرصاد في نشرية خاصة لها حول الأحوال الجوية، ليوم الاثنين، تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وتوقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد أن تستمر صلاحية النشرية إلى غاية التاسعة صباحا من يوم الاثنين.

الولايات المعنية: الجزائر العاصمة، تميمون، الأغواط، برج برج عريريج، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، قالمة، تيزي وزو، سطيف، المنيعة، الجلفة، قسنطينة، جيجل، المدية​​، أدرار، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر والبليدة.

نشرية جديدة لمصالح الأحوال الجوية: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية

ونبهت مصالح الديوان الوطني للأرصاد في نشرية جديدة لها حول الأحوال الجوية من تساقط أمطار غزيرة عبر 18 ولاية.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية تمتد من من الثالثة من زوال يوم الأحد إلى غاية التاسعة ليلا.

الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، سوق أهراس، تيسمسيلت، الأغواط،، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، ميلة ، أم البواقي ، قالمة ، تيزي وزو، سطيف، الجلفة ، قسنطينة ، البيض، المدية، سعيدة والبويرة.

نشرية خاصة لمصالح الأحوال الجوية: أمطار غزيرة عبر 10 ولايات

نبهت نشرية جديدة خاصة حول الأحوال الجوية ليوم الأحد من تساقط أمطار غزيرة عبر 10 ولايات شمالية للجزائر.

وحسب النشرية فالولايات المعنية هي: تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، البويرة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة والمدية والجلفة.

وحسب نفس المصدر، تمتد صلاحية هذه النشرية إلى الساعة الثالثة من زوال يوم الأحد، وتقدر كميات الأمطار 30 ملم.

ويوم السبت، توقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الأحد، استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وأوضحت توقعات مصالح الديوان أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، البويرة، البليدة، تيزي وزو، تيسمسيلت، عين الدفلى، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، بشار، تلمسان، سيدي بلعباس، وهران، معسكر وسعيدة.

وتمتد صلاحية النشرية من صباح الأحد إلى غاية منتصف النهار.

وتوقعت مصالح الديوان أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 12 و14 درجة مئوية وما بيمن 06 و11 على المناطق الداخلية وما بين 16 و38 درجة على المناطق الجنوبية.

الأحوال الجوية: تنبيه حول ثلوج وأمطار غزيرة عبر هذه الولايات

نبهت نشرية جديدة خاصة حول الأحوال الجوية ليوم السبت حملت اللون البرتقالي من تساقط ثلوج وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: تبسة، خنشلة، باتنة وأم البواقي.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار عبر ولايات: تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية ، جيجل، عين الدفلى، المدية، البويرة، برج بوعريريج، قالمة، المسيلة، سكيكدة، الجلفة، الأغواط، تيارت، تيسمسيلت، وهران، مستغانم، الشلف غليزان ومعسكر.

الكمية المقدرة: بين 20 و 40 ملم والتي يمكن أن تصل أو تتجاوز 50 ملم محليًا.

صلاحية النشرية تمتد من السادسة صباحا إلى منتصف نهار السبت.

الأحوال الجوية: نشرية حول ثلوج وأمطار غزيرة عبر أكثر من 30 ولاية

نبهت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية ليوم الجمعة من تساقط ثلوج عبر مرتفعات 5 مناطق، بالإضافة إلى تساقط أمطار غزيرة عبر العديد من الولايات الأخرى.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج والجليد هي: الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة وتلمسان.

أما النشرية الأخرى الخاصة بتساقط أمطار غزيرة فالولايات المعنية هي: الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، مسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، تيزي وزو، باتنة، مستغانم، سطيف، عين تيموشنت، تلمسان، قسنطينة، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة، سوق أهراس، تيسمسيلت، الأغواط، قالمة، الشلف، عنابة، الجلفة، سكيكدة، البيض،الطارف والنعامة.

وستتراوح كميات التساقط بين 20 و40 ملم، وقد تصل إلى 50 ملم، في حين ستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 مساء إلى غاية يوم السبت.

وأظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الجمعة، تساقط ثلوج على المرتفعات الغربية والوسطى إلى جانب أمطار غزيرة عبر عدة ولايات شمالية للجزائر.

وأظهرت التوقعات تساقط ثلوج على المرتفعات الغربية والوسطى التي يتعدى علوها 1200 م بعد ظهيرة الجمعة وكذا في المساء.

أما بالنسبة للأمطار ستشمل الولايات الوسطى الساحلية والداخلية كما ستعرف الولايات الغربية أمطار صبيحة الجمعة وستلتحق الأمطار بالمناطق الشرقية أمسية الجمعة.

الولايات المعنية هي: الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، بجاية، تيزي وزو، الشلف، عين الدفلى، المدية، بومرداس،البويرة، البليدة، سيدي بلعباس، غليزان، تيارت، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، سعيدة، معسكر ووهران.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد المناطق الساحلية درجات حرارة تتراوح ما بين 12 و17 درجة مئوية والمناطق الداخلية ما بين 8 إلى 16 درجة مئوية فيما ستشهد المناطق الجنوبية درجات حرارة مابين 14 و38 درجة مئوية.

نشرية جديدة حول أمطار غزيرة عبر 10 ولايات

نبهت نشرية حول الأحوال الجوية ليوم الخميس من تساقط أمطار غزيرة عبر 10 ولايات بالغرب الجزائري.

وحسب النشرية التي أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، غليزان، الشلف، تيارت، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، معسكر، سعيدة ووهران.

توقعات الأحوال الجوية ليوم الخميس 3 مارس

توقعت مصالح الديوان أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الخميس، أجواء مستقرة عبر المناطق الوسطى والغربية وغائمة على المناطق الشرقية.

وأوضحت توقعات مصالح الديوان أن الولايات الوسطى ستشهد أجواء غائمة صبيحة الخميس مع عودة الصفاء بدياة من منتصف النهار فيما ستعرف الولايات الشرقية أجواء غائمة إلى غاية المساء.

وتوقعت مصالح الديوان أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 14 و18 درجة مئوية وما بيمن 11 و18 على المناطق الداخلية وما بين 16 و33 درجة على المناطق الجنوبية.

الأحوال الجوية: تنبيه حول رياح وزوابع رملية عبر 7 ولايات

حذرت نشرية حول الأحوال الجوية ليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر 7 ولايات جنوبية.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: ورقلة، تيميمون، برج باجي مختار، عين صالح، تندوف، المنيعة

وأدرار.

وستكون هذه النشرية سارية من الساعة 6 صباحا إلى غاية الساعة 6 مساء.

هذه هي توقعات الأحوال الجوية ودرجات الحرارة الأربعاء

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الأربعاء، عودة الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق، مع درجات حرارة معتدلة.

وحسب خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية فستعرف أغلب المناطق أجواء صافية، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 16 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 11 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 14 إلى 37 درجة على المناطق الجنوبية.

رياح وزوابع رملية عبر 9 ولايات جنوبية

حذرت نشرية حول الأحوال الجوية ليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر عدد من الولايات الجنوبية.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف 9 ولايات جنوبية هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية.

الولايات المعنية هي: ورقلة، تيميمون، برج باجي مختار، عين صالح، المنيعة، أدرار، بني عباس، تندوف وإليزي.

وستكون هذه النشرية سارية طيلية يوم الثلاثاء.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 1 مارس، تسجيل أجواء صافية مع بعض الضباب والسحب السفلى خلال الصبيحة، على المناطق الوسطى والغربية.

وأوضحت المصالح الجوية أن المناطق الشرقية، ستعرف سحب عابرة تكون كثيفة أحيانا على كل المناطق الشرقية مع تساقط بعض الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية والداخلية، لتتحسن الأجواء نهاية الظهيرة.

أما المناطق الجنوبية فستشهد أجواء مغشاة إلى غائمة على الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى، شمال الصحراء والواحات، مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 13 و19 دجرة مئوية على المناطق الساحلية ومابين 8 و17 درجة على المناطق الداخلية وما بين 14 و37 درجة على المناطق الجنوبية.