جديد ديلور وسوق الانتقالات

أعلنت إدارة نادي نيس الفرنسي، الجمعة، وبِصفة رسمية عن رحيل لاعبها الدولي الجزائري أندي ديلور.

وكان المهاجم ديلور (31 سنة) قد انضمّ إلى فريق نيس في صيف 2021، لِمدّة 3 مواسم.

وفي جانفي الماضي، أُعير الدولي الجزائري إلى فريق نانت الفرنسي لِمدّة 6 أشهر، مع إمكانية شراء العقد هذه الصّائفة.

وقالت إدارة نادي نيس في بيان لها، إن ديلور غادر فريقها الكروي بِصفة رسمية، وسيستقرّ في نادي نانت. مُشيرة إلى أن عقد الإعارة تضمّن بندا، فحواه شراء فريق نانت لِعقد المهاجم الجزائري، إذا ضمن البقاء في بطولة فرنسا للقسم الأوّل، وهو الهدف الذي حقّقه.