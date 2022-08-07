جديد زروقي وبن رحمة

طرأ جديد بِخصوص اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين رامز زروقي وسعيد بن رحمة، له صلة بِسوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط متوسط الميدان زروقي (24 سنة) مع نادي تفينتي إنشخيده الهولندي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.

ونقلت تقارير صحفية هولندية، الأحد، على لسان المدير الرياضي لِنادي تفينتي إنشخيده يان ستروير، قوله إن هيئته رفضت عرضا تقدّمت به إدارة الفريق المحلّي فينورد روتردام، لِانتداب رامز زروقي.

وأضاف يان ستروير قائلا إن إدارة ناديه تفينتي إنشخيده مُرتاحة لِكون زروقي يُواصل ارتداء زيّ فريقها الكروي. وتُعوّل عليه كثيرا في منافسات الموسم الجديد.

هذا وخاض رامز زروقي بعد ظهيرة الأحد، كامل أطوار مباراة فريقه تفينتي إنشخيده والمضيف نادي نيميخن. ضمن إطار الجولة الأولى من عمر البطولة الهولندية للموسم الجديد

وفاز فريق تفنتي إنشخيده في هذه المباراة، بِهدف لِصفر.

على صعيد آخر، تُخطّط إدارة نادي وست هام الإنجليزي لِتسريح لاعبها الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء ذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الأحد، للإعلامي الإيطالي فابريتسيو رومانو.

وجلس سعيد بن رحمة احتياطيا مساء الأحد، في مباراة فريقه وست هام والضيف نادي مانشستر سيتي، قبل أن تُمنح له فرصة اللّعب في الدقيقة الـ 57.

وكانت الصحافة البريطانية في تاريخ سابق، قد ذكرت بِأن التقني الأسكتلندي ديفيد مويس مدرب فريق وست هام، لا يُريد بقاء المهاجم بن رحمة، لأنه لم يطلب الإدارة بِانتدابه. وأن عملية جلب الدولي الجزائري خطّط لها المدير الرياضي للنادي.