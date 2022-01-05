جديد زفان وبن طالب

طرأ جديد على المشوار الكروي الاحترافي للاعبَين الدوليَين الجزائريَين السابقَين، المدافع مهدي زفان ومتوسط الميدان نبيل بن طالب.

وترغب إدارة نادي يني ملطية سبور التركي في انتداب زفان، وقد دخلت في مفاوضات جادّة هذه الأيّام مع مُمثّلي أعمال لاعب الخط الخلفي الجزائري. كما ذكره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، الأربعاء.

وكان مشوار زفان (29 سنة) مع نادي كريليا سوفيتوف سامارا الروسي قد انتهى في الـ 31 من ديسمبر الماضي، وبات هذا المدافع بعدها يبحث عن فريق جديد.

وبِشأن فريق يني ملطية سبور، فهو يحتلّ المركز الـ 20 والأخير في بطولة تركيا للموسم الحالي، بعد إجراء الجولة الـ 19 والختامية من عمر مرحلة الذهاب.

أمّا اللاعب نبيل بن طالب، فقد اقترب من توقيع عقد انضمامه إلى فريق أونجي الفرنسي. كما أوردته الصحيفة المحلّية “ليكيب”، الأربعاء.

ويتدرّب متوسط الميدان الجزائري في صفوف فريق أونجي منذ الصيف الماضي، تاريخ انتهاء مدّة عقده مع نادي شالكه الألماني.

واتّفق بن طالب (27 سنة) مع إدارة نادي أونجي في الصيف الماضي، على الاكتفاء بِإجراء الحصص المرانية، على أمل توقيع العقد في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي. ما يعني أن اللاعب الجزائري اضطرّ إلى إهدار 6 أشهر من مشواره الكروي، بعد تجربة سيّئة له في فريق شالكه الألماني، خاصّة في شطرها الأخير.

ويشغل فريق أونجي المركز الـ 11 في جدول ترتيب بطولة فرنسا للموسم الحالي، بعد نهاية مرحلة الذهاب.

ويضمّ فريق أونجي في صفوفه المهاجم الدولي الجزائري السابق فريد الملالي (24 سنة)، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2018 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023. كما يملك أسهمه ويرأسه رجل الأعمال الجزائري المغترب سعيد شعبان.