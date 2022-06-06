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رياضة

جديد زين الدين فرحات

علي بهلولي
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جديد زين الدين فرحات

تنقضي مدّة عقد اللاعب الدولي الجزائري السابق زين الدين فرحات مع نادي نيم من القسم الثاني الفرنسي، في الـ 30 من جوان الحالي.

وتردّد في فرنسا وفي الآونة الأخيرة، أن إدارة النادي المحلّي سانت إيتيان مُتحمّسة لِجلب فرحات هذه الصّائفة.

لكن مسؤولي فريق الأخضر والأبيض تراجعوا عن فكرة جلب متوسط الميدان الجزائري البالغ من العمر 29 سنة، لِسبب ماليّ خالص.

وطالب زين الدين فرحات إدارة نادي سانت إيتيان، بِمنحه أجرة شهرية قيمتها 100 ألف أورو (1.2 مليون أورو سنويا). وهو ما جعل إدارة الفريق تصرف نظرها عن انتداب ابن برج منايل. كما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الإثنين.

وبِالمقابل، دخلت أندية براست ولوريون وأونجي من القسم الأوّل الفرنسي، سباق انتداب زين الدين فرحات.

ويضع زين الدين فرحات البطولة الفرنسية للقسم الأول على رأس أولوياته، بِخصوص فريقه الجديد. استنادا إلى المصدر ذاته.

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