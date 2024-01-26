جديد “سعدي- زيدان”

يلوح في أفق السّاحة الكروية الجزائرية والعارضة الفنية لـ “الخضر” تحديدا، مسلسل جديد اسمه “زيدان”.

وبعد أوّل اتّصال بين رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي والتقني زيدان، على أمل جلبه لِتدريب “الخضر”. تتوقّع إذاعة “آر آم سي” الفرنسية أن يُعيد سعدي الاتّصال بِزيدان.

وكما أوردته مساء الجمعة، حدّدت وسيلة الإعلام الفرنسي التاريخ بِالسبت والأحد المقبلَين.

ويُعوّل اتحاد الكرة الجزائري على بعض الشركات الرّاعية، لِتوفير الغلاف المالي الضّخم (أجرة ومنحة و..)، وجذب زيدان إلى مشروعها الخاص بِتدريب “مُحاربي الصّحراء”. تقول الإذاعة الفرنسية. التي أضافت أن بعض المُقرّبين من المدرب السّابق للرّيال، يضغطون عليه لِقبول العرض الجزائري.

ووفقا للمصدر، فإن زين الدين زيدان مُتشوّق للعودة إلى مجال التدريب، بعد سنتَين ونصف السنة بعيدا عن هذا النّشاط. كما أن تمديد اتحاد الكرة الفرنسي لِعقد النّاخب الوطني ديدييه ديشان حتّى صيف 2026، قلّل اهتماماته بِالإشراف الفني على العارضة الفنية لِمنتخب “الديكة”.

رفض بِلباقة

قالت وسيلة إعلام فرنسي، الجمعة، إن زين الدين زيدان استلم من طرف اتحاد الكرة الجزائري طلب تدريب “الخضر”.

ويبتعد زيدان (51 سنة) عن السّاحة التدريبية منذ ماي 2021، تاريخ انتهاء عمله على رأس العارضة الفنية لِنادي ريال مدريد الإسباني.

واعتذر زين الدين زيدان بِلباقة في ردّه على طلب رئيس اتحاد الكرة وليد سعدي، شاكرا إيّاه على هذا العرض. تقول صحيفة “ليكيب”. علما أنه رفض أيضا في الفترة الأخيرة تدريب منتخبَي البرازيل وأمريكا.

ويُرجّح أن يُدرّب التقني زين الدين زيدان منتخب فرنسا، في حال تورّط “الدّيكة” في مصيدة الإخفاق خلال بطولة أمم أوروبا، المُبرمجة بِألمانيا في فترة ما بين جوان وجويلية المقبلَين. مع الإشارة إلى أن النّاخب الوطني الحالي ديدييه ديشان يُمسك بِالزّمام الفني منذ صيف 2012.

ويُعهد عن زين الدين زيدان أنه لا يُفضّل المغامرة في مجال التدريب، بِدليل أنه أشرف على نادٍ وحيد فقط وهو ريال مدريد الإسباني. رغم أنه كان وما زال مطلوبا في عدّة فرق كبيرة مثل جوفانتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني. عكس تقنيين آخرين لا يهابون التنقّل إلى بيئة جديدة، مثل جوسيب غوارديولا وجوزي مورينيو وكارلو أنتشيلوتي وغيرهم.