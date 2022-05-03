جديد سليماني

طرأ جديد بِخصوص مصير اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ومعلوم أن العلاقة بين سليماني ومدرب السبورتينغ روبين أموريم تدهورت، وأن الدولي الجزائري أُبعد عن خوض المقابلات الثلاث الأخيرة لِفريقه البرتغالي.

وسافر سليماني إلى فرنسا لِيلتقي هناك بِمُمثّلي أعماله، ويتباحث معهم أمر مستقبله الكروي الاحترافي. كما ذكرته تقارير صحفية برتغالية صادرة، الثلاثاء.

ويرتبط سليماني (33 سنة) مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي الماضي، ويُفترض أن تنقضي في الفصل ذاته من عام 2023. فيما بقيت لِنادي الأخضر والأبيض مقابلتان فقط بِرسم البطولة المحلّية، بِتاريخَي الـ 7 والـ 15 من ماي الحالي، ويسدل ستار الموسم الحالي. مع الإشارة إلى أن السبورتينغ ضمن المركز الثاني، فيما عاد اللقب – بِنسبة كبيرة جدا – إلى نادي بورتو قبل الآوان (يتقدّم بِفارق 6 نقاط)، المُرادف لـ “الطابع الشكلي” للمقابلتَين القادمتَين.

ويبقى الغموض يلفّ مستقبل إسلام سليماني، سواء بِالبقاء في فريق سبورتينغ لشبونة، أو تغيير الوجهة في الصيف المقبل. عِلما أن “مشكل” الدولي الجزائري، والأمر يتعلّق بِالمدرب روبين أمورين (37 سنة)، يرتبط مع النادي بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024.